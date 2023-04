Jornalismo da Rede Globo passará por novas demissões; entenda

Não é de hoje que o Grupo Globo tem reformulado seu jornalismo, mas essas mudanças incluem agora uma nova onda de demissões, que serão percebidas pelos espectadores em breve.

A informação é do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, que se reuniu com o RH da Globo na última sexta-feira (31) para tratar dos próximos desligamentos.

Os cortes acontecerão durante os meses de abril e maio e devem atingir “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado”, segundo a apuração do sindicato.

A entidade repudiou as demissões de profissionais jornalistas que a emissora está promovendo.

Confira a nota na íntegra:

O Sindicato esteve hoje, 31/3, participando de uma reunião na TV Globo, por solicitação do RH da empresa, Edmundo Lopes.

Na reunião, fomos informados que a empresa, embora sólida financeiramente, passa por um processo de ajuste e, em consequência, promoverá “demissões pontuais” em abril e maio. Manifestamos nossa posição contrária a processos de demissão em massa e cobramos informações sobre a quantidade e o perfil dos profissionais que serão atingidos.

O representante da empresa afirmou que não se trata de demissões em massa e que os cortes atingirão os salários mais altos que, segundo ele, estão incompatíveis com o mercado.

O Sindicato vê com extrema preocupação esse processo, que impacta os trabalhadores num momento em que negociamos a nossa Convenção Coletiva, tentando reduzir as perdas salariais e assegurar melhores condições de trabalho e remuneração a profissionais que, em período recentíssimo, tiveram um desempenho excepcional na produção de informação verídica e de qualidade. Ao mesmo tempo, é o momento em que a economia do país busca se reerguer após o cenário de terra arrasada vivido nos últimos anos.

Em vista disso, o Sindicato repudia veementemente a postura da direção da empresa que, mais uma vez, penaliza justamente aqueles que são seu principal patrimônio, os trabalhadores. Estamos à disposição dos trabalhadores para quaisquer ações, inclusive jurídicas.

O outro lado

O Grupo Globo se defendeu das demissões. Em nota ao portal Metrópoles, afirmaram estar fazendo isso para melhorias no departamento.

Segundo a nota, a emissora “tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução”. Também busca por “seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios”.

“Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz o informe.

