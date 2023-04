‘Bibi Perigosa’: Saiba quem é a mulher presa no RJ apontada como articuladora dos ataques no RN

'Bibi Perigosa', apontada como uma das articuladoras dos atentados no RN, é presa no RJ (Reprodução)

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como “Bibi Perigosa”, apontada como uma das principais articuladoras dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte em março deste ano. Ela saía de um shopping Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de domingo (2), quando foi detida.

A prisão de “Bibi Perigosa” foi confirmada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), em postagem no Twitter:

Pessoal, policiais civis da DRE, prenderam em Campo Grande, na Zona Oeste, a chefe da facção criminosa do Rio Grande do Norte, Andreza Cristina, conhecida como Bibi Perigosa, após um excelente trabalho de inteligência. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) April 3, 2023

A onda de ataques começou no dia 14 de março, quando foram registrados ataques à capital, Natal, e a pelo menos outras oito cidades. Prédios públicos, comércios e veículos foram incendiados até o dia 25, quando a situação foi controlada.

De acordo com a polícia, “Bibi Perigosa” é uma das chefes da facção que controla o tráfico de drogas no Rio Grande do Norte. Ela se escondia na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, desde 2020, e estava sendo monitorada desde a onda de ataques recentes.

No domingo, quando deixava um shopping, ela foi abordada pelos policiais e presa, já que tinha um mandado em aberto expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

“A Andreza criou um grupo de comunicação entre os criminosos que ela intitulou ‘Companhia dos Artilheiros’, que promoveu verdadeiros atos terroristas no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências”, explicou o delegado assistente da DRE, Rodrigo Coelho.

Rio Grande do Norte viveu onda de ataques do dia 14 ao dia 25 de março (Reprodução)

Quem é ‘Bibi Perigosa’?

“Ela é considerada uma das maiores traficantes e acumula vários processos na Justiça potiguar, por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques do mês passado”, destacou o governador do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, “Bibi Perigosa” assumiu o comando de facção criminosa no Rio Grande do Norte no lugar do companheiro, Elinaldo César da Silva, conhecido como “Sardinha”, que morreu em setembro de 2016.

Com isso, Andreza e o irmão dela, José Alexandre Lima Leitão, conhecido como Espiga, “herdaram” os pontos de comercialização de drogas principalmente na capital do Rio Grande do Norte.

Apesar de ser chamada de “Bibi Perigosa”, não foi Andreza quem inspirou a criação da personagem de mesmo nome da novela “A Força do Querer”, da TV Globo, vivida pela atriz Juliana Paes. No caso, se tratava de Fabiana Escobar, ex-esposa de um traficante que comandou a favela da Rocinha nos anos 2000.

Efetivo da Força Nacional chegou ao RN para dar apoio no combate a criminosos (Fátima Bezerra/Twitter)

Onda de violência no RN

A população do Rio Grande do Norte viveu dias marcados por violência durante a onda de ataques. Criminosos armados expulsaram moradores de casa, incendiaram as residências, atearam fogo a prédios públicos e a ônibus.

Em uma das ocorrências, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um policial penal foi morto a tiros. Vários comércios foram afetados, além de vários danos em diversos pontos das cidades.

No último dia 31, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou uma ajuda de 35 milhões do governo federal para o estado, além de homens da Força Nacional, que vão reforçar o policiamento por tempo indeterminado.

