Veja os números sorteados para a Lotofácil deste sábado

A Lotofácil deste sábado sorteia um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, que será pago a quem acertar as quinze dezenas apontadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Lotofácil deste sábado:

01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25

Goiás, Pará e São Paulo

Três apostadores de três estados diferentes acertaram os quinze números da Lotofácil no sorteio de ontem e cada um colocou no bolso um prêmio estimado em R$ 612.845,82. As apostas saíram para as cidades de Goiânia, Belém e Itu, no interior de São Paulo.

Cento e quarenta e oito apostas acertaram quatorze números e cada uma delas levou para casa R$ 2.604,73; já na faixa dos treze números, 7.095 apostas ganharam R$ 25.

Dupla Sena sorteia R$ 1,4 milhão

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena pode levar para casa o prêmio de R$ 1,4 milhão. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 49,7 mil.

1º sorteio

05, 08, 11, 15, 35, 43

2º sorteio

07, 09, 12, 27, 43, 44