Apostou na Quina? Veja os números sorteados para este sábado

Com prêmio acumulado, a Quina sorteia neste sábado um prêmio estimado em R$ 16 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Para levar todo esse dinheiro para casa, é necessário acertar as cinco dezenas.

Confira os números da Quina para o sorteio deste sábado:

08, 12, 33, 47, 65

LEIA TAMBÉM:

Sem chance

Ontem, nenhum apostador acertou a Quina. Um número grande de apostas acertou a quadra (172) e cada uma delas ganhou R$ 3.855,93.

Na faixa do terno, foram nada menos do que 12.445 apostas premiadas, cada uma com R$ 50,75.

Dupla Sena sorteia R$ 1, 4 milhão

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena pode levar para casa o prêmio de R$ 1, 4 milhão. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 49,7 mil.

1º sorteio

05, 08, 11, 15, 35, 43

2º sorteio

07, 09, 12, 27, 43, 44