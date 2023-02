VÍDEO: Homem ateia fogo e mata marido de colega de trabalho no ABC Paulista; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a morte de Fabricio Alves de Araújo, de 45 anos, que foi atacado enquanto deixava a esposa no trabalho, em Mauá, no ABC Paulista. Colega da mulher, Celso Edgar da Silva, de 29 anos, foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que jogou um produto inflamável contra a vítima e ateou fogo.

O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24), na Rua Giuseppe Pedotte. Segundo a Polícia Civil, no dia anterior, Fabricio e Celso haviam discutido por conta de uma divergência no valor do salário.

Assim, no dia 24, enquanto Fabricio deixava a esposa no trabalho, Celso se aproximou do veículo em que ele estava. O vídeo mostra que eles trocaram algumas palavras e, em seguida, o homem jogou algum produto contra a vítima e ateou fogo.

Fabricio saiu do carro, em chamas, enquanto sua esposa tentava desesperadamente ajudar. O homem foi levado ao Hospital Nardini, mas sofreu queimaduras em 80% do corpo e não resistiu aos ferimentos.

Celso fugiu após o crime e é procurado pela Polícia Civil. A corporação informou que já fez o pedido de prisão temporária dele, mas o caso ainda é analisado pela Justiça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial de Mauá. “A equipe da unidade trabalha para localizar o homem e realiza outras diligências para esclarecer todos os fatos”.

