Entenda como Joana Sanz zombou de Daniel Alves com música bombástica da Shakira

O jogador brasileiro Daniel Alves segue preso em Barcelona, após ser acusado de agressão sexual por jovem de 23 anos em boate na cidade da Espanha, no dia 31 de dezembro.

Depois de o Tribunal de Barcelona ter rejeitado o recurso que a sua defesa pediu para que o jogador fosse libertado provisoriamente enquanto decorria o julgamento, agora, a modelo canarina e esposa de Dani Alves, Joana Sanz, que estava evitando se pronunciar nas redes sociais, acabou enviando uma indireta para o marido.

Após a estreia da tão esperada colaboração entre Shakira e Karol G, onde La Loba enviou, mais uma vez, indiretas polêmicas para seu ex-companheiro, Gerard Piqué, a modelo e atual de Daniel Alves reagiu de forma particular.

Reprodução Joana Sanz posta indireta para Daniel Alves em seus stories no Instagram (Instagram)

“Eu vendo que Shakira tem uma música nova e eu ainda não lancei nenhuma”, escreveu Joana Sanz no Instagram, respondendo ao lançamento de ‘TQG’ em um de seus stories, e dando a entender que poderia acabar escrevendo uma música depois do que aconteceu com Dani Alves.

É muito pouco provável que Joana Sanz acabe por lançar uma música sobre Dani Alves, no entanto. Isso porque, além de ela não ser cantora, a sua situação com o jogador de futebol é muito mais delicada do que a separação de Shakira.

Apesar disso, parece que Joana Sanz já se vê como ex do jogador, já que citou a música de indiretas de Shakira, para Piqué, fazendo piada com a situação e apagou as fotos que tinha com o marido no Instagram.

O campeão olímpico segue preso na Espanha e deu diferentes versões sobre o fato ocorrido em uma boate de Barcelona no final de dezembro passado, já que em seu último depoimento garantiu que foi ele o agredido e que sua única intenção era proteger a mulher que o denunciou.

