Tá com sorte? Veja o resultado do concurso 6066 da Quina

A Quina desta quarta-feira está acumulada e quem acertar as cinco dezenas do concurso 6066 vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 6,3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina de hoje:

24, 41, 47, 76, 78

Resultado de ontem

Ninguém levou o prêmio da Quina de ontem (terça-feira), mas 67 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.275,26.

Na outra faixa de premiação, apostadores que acertaram o terno, foram 5.960, ganharam R$ 67,18.

Super Sete sorteia hoje R$ 1 milhão

A Super Sete desta quarta-feira sorteia um prêmio de R$ 1 milhão. Para ganhar, o apostador deve acertar as sete dezenas sorteadas, mas na ordem exata do sorteio.

Veja os números da Super Sete:

0, 1, 1, 2, 7, 6, 1