Apostou na Mega-Sena? Confira se ficou milionário

O prêmio da Mega-Sena desta quarta-feira (dia 1) é mais do que suficiente para qualquer pessoa pendurar as chuteiras pelo resto da vida. Hoje, quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa pode levar para casa um prêmio de R$ 116 milhões.

Confira os números sorteados e veja se ficou milionário:

04, 05, 17, 20, 48, 52

163 fizeram a quina no sábado

No sorteio do último sábado nenhum apostador conseguiu superar a sorte e acertar os números da Mega. Muitas apostas chegaram bem perto de levar a bolada para casa. Cento e sessenta e três apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 40.505,04.

Também foram premiadas as apostas que acertaram a quadra. Foram 10.641 e cada uma delas levou para casa R$ 886,37.

Hoje tem também Lotomania

Nesta quarta-feira tem também sorteio da Lotomania e o prêmio para quem acertar todos os números da loteria é de R$ 1,8 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados:

13, 14, 19, 23, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 58, 63, 67, 68, 77, 82, 92, 95, 97, 98