5 dicas para conquistar uma recolocação no mercado de trabalho

Ano novo, emprego novo! Conquistar uma nova oportunidade de trabalho faz parte das metas de muita gente, mas nem sempre a tarefa é simples. Para além do desejo de mudança, muitos profissionais enfrentam um cenário ainda mais adverso, marcado por uma onda de demissões em massa.

“O profissional que busca a recolocação precisa entender que o processo de demissão em massa, o corte ou outros movimentos partem dos empregadores e não do empregado, ou seja, não necessariamente por um mau desempenho pessoal. Portanto, saber entender o movimento do mercado é a primeira e diferencial etapa. Na sequência, a recolocação deve partir por alguns princípios, como o currículo atualizado e um estudo das vagas pertinentes com a trajetória do candidato”, afirma Luciana Calegari, especialista em Recursos Humanos da Vagas.com.

Veja abaixo algumas dicas de como conseguir uma recolocação:

1. Currículo atualizado: O currículo é o cartão de visitas do candidato para as empresas. Por isso, é importante incluir as experiências profissionais anteriores, os cursos e os objetivos no cargo em que deseja atuar.

2. Rotina: A busca por uma nova oportunidade já deve ser encarada como um trabalho. Portanto, é importante definir uma rotina diária para procurar vagas, enviar currículos e preencher formulários para as empresas adequadas ao perfil do profissional.

3. Mercados em alta e pretensão salarial adequada: Foco na busca em posições que estejam em alta é um diferencial na recolocação. Alguns segmentos como supermercados, farmácias, empresas de logística são algumas opções. Saúde e tecnologia da informação também estão entre as que mais vêm contratando. Além disso, é muito importante fazer um levantamento sobre os salários atuais no mercado e adequar a busca dentro desse padrão, mesmo que no momento a remuneração seja menor do que em experiências anteriores.

4. Trabalhos temporários ou mudanças de carreiras: Uma alternativa para conseguir uma nova vaga de emprego são os trabalhos temporários ou a mudança de carreira. Estudar sobre novos cargos e carreiras ou projetos temporários pode ajudar a aquecer oportunidades diferentes de recolocação.

5. Atualizações nos contatos e habilidades. Da mesma forma que o currículo, na recolocação profissional o candidato também deve se atualizar. Redes de contatos atualizadas podem render indicações ou entrevistas. Além disso, o momento sem trabalho pode ser utilizado para novos cursos, graduações, palestras e conhecimentos sobre áreas de interesse.