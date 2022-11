Publicado edital de concurso com 2,7 mil vagas para a PM de São Paulo; veja os requisitos

O Governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (4) o edital do processo seletivo que prevê a contratação de 2,7 mil soldados de 2ª classe para a Polícia Militar. A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 3.875,27. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 20 de dezembro.

Conforme o edital, que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), os selecionados farão o curso de formação na Escola Superior de Soldados “Coronel PM Eduardo Assumpção” com duração média de um ano.

Podem se candidatar brasileiros com idades entre 17 e 30 anos, ensino médio completo e que estejam com as obrigações eleitorais em dia. Também é preciso que o interessado tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias “B” e “E”.

O edital destaca, ainda, que tatuagens são permitidas, desde que não faça alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos humanos.

As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 metro. Para tomar posse, os candidatos deverão ter sido aprovados em todas as etapas do concurso público.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, a organizadora do certame, até 23h59 do dia 20 de dezembro. A taxa custa R$ 57.

Atribuições

Segundo o edital, as atribuições do cargo são o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, direitos humanos e de gestão pela qualidade.

Atualmente, segundo o governo, há 1.478 policiais militares em formação, sendo 477 alunos oficiais e 1.001 soldados PM de 2° classe.

Além destes, há 5.700 soldados e 220 alunos oficiais que já estão sendo selecionados por outros três concursos em andamento, com as primeiras nomeações previstas a partir de dezembro deste ano.

No ano que vem, a PM também pretende selecionar 11 alunos oficiais para o quadro de músicos da corporação.

Serviço:

Concurso da PM de São Paulo

Vagas: 2,7 mil para soldados de 2ª classe

Inscrições: de 4 de novembro a 20 de dezembro de 2022, pela internet

Taxa de inscrição: R$ 57

