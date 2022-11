VÍDEO: Aluno da UFABC acaba na delegacia por vestir moletom com símbolo usado por nazistas

Um vídeo que circula em redes sociais mostra um aluno da Universidade Federal do ABC (UFABC) circulando nas dependências da instituição, em Santo André, na Grande São Paulo, vestindo um moletom estampado com o sol negro, considerado um símbolo nazista (veja abaixo). Outros estudantes se revoltaram com a cena e ele foi retirado do local por seguranças. Em seguida, o rapaz foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

NAZISMO NÃO É OPNIAO É CRIME!



Estudante usa moletom com símbolo nazista na UFABC. O bolsonarismo tornou pesadelos em símbolos a serem adorados.



Parabéns a direção da UFABC que interviu expulsando o estudante do prédio. pic.twitter.com/zHzunaNZFo — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) November 3, 2022

O caso aconteceu na quinta-feira (3). No vídeo, enquanto era cercado por seguranças e demais estudantes, o aluno tentou se explicar, mas confirmou saber que “os nazistas usavam o símbolo por ser parte de um culto místico”.

O rapaz, que cursa Ciência e Tecnologia na UFABC, foi então levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não foi encontrado pela reportagem para comentar o assunto.

Em nota, a UFABC destacou que assim que soube do caso enviou dirigentes e retirou o aluno da instituição “no sentido de garantir a integridade física de todas as pessoas que circulavam no ambiente e de apurar as primeiras informações referentes à situação”.

“Ao ser identificado, o estudante foi chamado para uma conversa com estes dirigentes, que também foi acompanhada por dois representantes de entidades discentes que estavam no local. Na ocasião da conversa, o estudante pediu desculpas pelo ocorrido e retirou a vestimenta que carregava o símbolo nazista”, explicou a universidade.

“Na sequência, o referido estudante, acompanhado pelo chefe de gabinete da Reitoria e pelo chefe da segurança comunitária da UFABC, foi ao encontro dos demais estudantes e reforçou seu pedido de desculpas. No mesmo momento em que discentes e representantes do corpo dirigente da UFABC dialogavam sobre a situação, a Reitoria tomou conhecimento de que o caso teria sido denunciado à polícia. As autoridades policiais conduziram o estudante à delegacia para esclarecimentos”, disse a instituição.

Por fim, a UFABC destacou que “repudia a apologia aos símbolos nazistas, reitera que estes são criminosos e inaceitáveis e que a universidade está permanentemente atenta para encaminhar medidas legais cabíveis.”

Nas redes sociais, o Diretório Central de Estudantes (DCU) da UFABC, junto com o Coletivo Negro Vozes, também repudiaram a atitude do estudante e convocaram um ato, que foi realizado ontem nas dependências da universidade.

“Hoje, dia 3 de novembro de 2022, convocamos um ato de repúdio à apologia nazista feita por um estudante na UFABC de Santo André. Além de cobrarmos uma posição firme da reitoria e da polícia neste caso, o espaço será aberto a toda manifestação contra ações nazistas, visto que é um problema coletivo da atual conjuntura mundial e deve ser tratado com toda a indignação e repulsa”, postaram nas redes sociais.

