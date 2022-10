Quina acumula e sorteia R$ 9,5 milhões nesta terça-feira

A Quina, concurso 5965, sorteada na última segunda-feira (3) pela Caixa Econômica Federal, não teve ganhadores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou em R$ 9,5 milhões para esta noite.

Apesar disso, 61 pessoas marcaram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 8.349,65 cada.

O terno (três acertos) saiu para 6.158 pessoas. Cada uma delas levará para casa R$ 78,77.

Confiras as dezenas sorteadas aqui:

03, 20, 34, 53, 60

Como apostar na Quina

Para tentar a sorte na Quina, o apostador deve se dirigir a qualquer casa lotérica do País ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até as 19h.

Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

