Quina tem prêmio de R$ 8 milhões, veja os números sorteados

A Quina desta segunda-feira está com um prêmio acumulado de mais de R$ 8 milhões que será pago ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Quina para esta segunda-feira:

03, 20, 34, 53, 60

Sorteio de sábado

No último sábado o prêmio da loteria acumulou. Apesar de ninguém ter acertado as cinco dezenas, 54 apostas fizeram a quadra e cada um dos apostadores ganhou R$ 7.178,68. Foram premiados ainda neste sorteio os 5.342 apostadores que fizeram o terno, com R$ 69,11 cada.

Hoje tem Super Sete acumulada

Hoje tem sorteio da Super Sete, que deve pagar um prêmio de R$ 2,1 milhões a quem acertar as sete dezenas do concurso 303.

Veja os números da Super Sete:

2, 6, 7, 8, 1, 9, 5

Veja os números do concurso 2373 da Lotomania

02, 04, 05, 15, 20

23, 25, 31, 41, 43

54, 55, 60, 76, 77

78, 80, 82, 84, 87