Quina vai sortear R$ 700 mil nesta segunda-feira; veja como apostar

A Quina, concurso 5953 vai sortear na noite desta segunda-feira (19) prêmio estimado em R$ 700 mil. Leva a grana para casa aquele que adivinhar os cinco números.

Para apostar é fácil: basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios também os acertadores de dois, três ou quatro dezenas.

Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou você ainda pode concorrer com a mesma aposta por por até 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

No último sábado (17), a Quina teve um ganhador na faixa principal. O sortudo, que fez a aposta por meio do canal eletrônico, levou sozinho R$ 6.400.929,29.

Outros 97 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber, cada um, R$ 5.121,95.

Já 6.092 marcaram três pontos e ganharam R$ 77,67.

Lotofácil

Três sortudos acertaram a faixa principal do concurso 2616 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de sábado. Eles são de Salvador (BA), Barra do Bugres (MT) e de Resende (RJ) e receberam, cada um, prêmio de R$ 527.312,02.

Outros 237 apostadores acertaram 14 pontos e ganharam, cada, R$ 1.399,56.

Além deels, 8.935 pessoas marcaram 13 pontos e levaram apenas R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h.

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2521 da Mega-Sena, também sorteado no sábado, e o prêmio continua acumulado. O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira (21), está estimado em nada menos do que R$ 150 milhões.

Muitos apostadores chegaram perto do prêmio milionário e por apenas um número não levaram um caminhão de dinheiro para casa. Eles fizeram a quina (cinco números) e cada um recebeu um prêmio de R$ 42.084,88.

Outros 12.204 jogadores ganharam R$ 931,08 pelo acerto de quatro dezenas.

