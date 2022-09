Mega-Sena chega a R$ 150 milhões: ninguém acertou as seis dezenas sorteadas

Sábado teve mais um sorteio onde os apostadores não levaram a melhor. Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas mágicas e o prêmio continua acumulado para o sorteio que será realizado na próxima quarta-feira, dia 21. Desta vez, são R$ 150 milhões.

Muitos apostadores chegaram perto do prêmio milionário e por apenas um número não levaram um caminhão de dinheiro para casa. Eles fizeram a quina (cinco números) e cada um recebeu um prêmio de R$ 42.084,88.

A Mega-Sena também premiou os acertadores da quadra. Foram 12.204 e cada um deles vai levar para casa R$ 931,08.

Os números sorteados neste sábado foram:

23 – 28 – 33 – 38 – 55 – 59.

PREPARE-SE PARA TENTAR A SORTE

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira. As casas lotéricas e o aplicativo Caixa recebem apostas até 19h. A aposta simples da loteria, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 4,50.

O apostador pode, se quiser, optar por preencher mais números no volante, aumentando com isso a probabilidade de acertar. Em uma aposta simples, a probabilidade de acerto é de 1 em 50 milhões; se o apostador optar, por exemplo, por marcar 15 números, a probabilidade sobe para 1 em 10 mil.

O preço da aposta, porém, sobe desproporcionalmente. Uma aposta simples custa R$ 4,50, já uma aposta com quinze números custa R$ 22.522,50.