Cidade de SP registra 45 casos confirmados de varíola dos macacos em menores de 10 anos

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que, até o último dia 15, o número de casos de varíola dos macacos confirmados na capital chegou a 2.458. Destes, 45 são de crianças menores de 10 anos, sendo 26 meninas e 19 meninos. Já na faixa até os 18 anos, o total foi de 31.

Conforme a secretaria, há ainda 783 casos em investigação incluindo todas as faixas etárias. Já do total de confirmações, são 2.278 (92,68%) de pacientes do sexo masculino, com prevalência na fixa entre 30 a 39 anos. Já entre idosos com 70 anos ou mais, foram registrados cinco casos.

A secretaria destacou que as bolhas e feridas causadas pela doença têm sido mais identificadas na região genital, o que representa 54,6% dos casos registrados na capital paulista.

Outras regiões comuns para a manifestação das lesões foram o tronco (40%), os membros superiores (36,3%), o rosto (28,6%) e os membros inferiores (26,6%).

As bolhas e as feridas da varíola dos macacos também foram identificadas na região anal, nas palmas das mãos, na boca e na planta dos pés. As lesões podem aparecer simultaneamente em mais de uma parte do corpo.

Sobre os sintomas, mais da metade (55,1%) dos pacientes com diagnóstico positivo para varíola dos macacos apresentaram febre. E 44% tiveram os gânglios aumentados, o que se se manifesta de forma similar a caroços.

Dores no corpo, na cabeça e nas costas também foram relatadas pelos pacientes. Já 31,1% dos doentes reclamavam de fraqueza.

Sobre as regiões com mais testes positivos, o Centro lidera, com 730 casos (29,7%). Em seguida aparecem as áreas Sudeste (521), Oeste (345), Sul (333), Norte (313) e Leste (212 casos).

O que fazer em caso de suspeita?

A secretaria destacou que os pacientes que apresentam sintomas como febre, dores no corpo e lesões ou bolhas devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Lá, eles serão submetidos ao exame RT-PCR, que vai confirmar ou descartar a doença.

Clique aqui para ver os endereços das unidades de saúde da capital

Os exames são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz e têm tempo média de espera de até 48h. Até o último dia 10, 9.440 testes foram processados pelo instituto.

Casos no Estado de SP

Em todo o Estado de São Paulo, até sexta-feira (16), tinham sido registrados 3.486 casos de varíola dos macacos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

A pasta ressaltou que o vírus monkeypox, que faz parte da mesma família da varíola, é transmitido entre pessoas, e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual.

