Feira online oferece mais de 5 mil vagas de emprego para PCDs; confira

A 3ª edição da Inclui PcD, feira online de empregabilidade para pessoas com deficiência, oferece mais de 5 mil vagas de emprego. O evento começa na terça-feira (20) e vai até quinta (22). A participação é gratuita.

As oportunidades envolvem diferentes áreas, níveis hierárquicos e modelos de trabalho. Entre as 200 empresas participantes estão nomes como Banco BV, EY, Grupo Boticário, Grupo Soma, Lojas Renner, P&G, Pepsico, SAP, TOTVS, Vale, GPA, Coca-Cola FEMSA e BTG.

O evento surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia da covid-19 e reuniu mais de 5 mil postos de trabalho naquele ano e outras 13 mil em 2021.

Assim como nos anos anteriores, o encontro conta com lives e palestras das empresas participantes para os 75 mil candidatos cadastrados na base da Egalite, startup especializada em inclusão e realizadora do evento.

Os candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever por meio do link. Também através dele as empresas podem cadastrar suas vagas em aberto.

Mais vagas de emprego

A Logstore, startup focada na integração entre o varejo físico e digital, também está com vagas de emprego abertas para as áreas de Tecnologia, Produto, Marketing, Operações e Pessoas e Cultura, não necessariamente para pessoas com deficiência.

O processo seletivo não inclui testes e foca nas experiências do candidato. Podem se inscrever profissionais de diferentes stacks e senioridade.

Entre os benefícios estão plano de saúde, vale-refeição, férias remuneradas, programa de bônus, entre outros, além de salário competitivo.

Para mais informações, acesse a página de vagas da Logstore. Boa sorte!

