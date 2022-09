Golpe do saque-aniversário do FGTS: saiba como a fraude é aplicada por bandidos e como se prevenir

Criminosos não descansam e usam o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para invadir a conta dos trabalhadores, roubar o dinheiro disponível e ainda solicitar empréstimos. Essa modalidade de fraude não é novidade, mas recentemente a Caixa Econômica Federal passou a receber muitas reclamações de vítimas. Assim, o banco alerta sobre os cuidados que devem ser tomados.

Instituído pela Lei 13.932/19, o saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário. A adesão ao saque-aniversário é opcional e os saques podem ser feitos pelo aplicativo, pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa – não é preciso ir até uma agência bancária. Quem não optar pela adesão permanece na sistemática padrão, que é o saque-rescisão.

O golpe em relação ao saque-aniversário do FGTS ocorre da seguinte forma: primeiro os criminosos acessam o aplicativo da vítima e selecionam o serviço - mesmo no caso daqueles que não tenham cadastro no aplicativo, os golpistas conseguem fazer isso utilizando outro e-mail e número de celular.

Em seguida, além de sacar a quantia disponível, eles também contratam empréstimos. Com isso, além do prejuízo financeiro, a vítima também fica impossibilitada de efetuar o saque rescisão em caso de demissão sem justa causa.

Infelizmente, o golpe só é identificado quando a pessoa, que ainda não possui cadastro na Caixa, tentar acessar algum dos aplicativos oferecidos pelo banco e percebe que o número de CPF está atrelado a um e-mail desconhecido. Nesse caso, o banco orienta realizar um pedido de contestação em uma das agências, portando CPF e documento com foto.

A Caixa também alerta sobre as ligações em que o golpista se passa por funcionário do banco e oferece opções relacionadas ao saque-aniversário do FGTS. Para concluir a suposta transação, são solicitados os dados pessoais, que serão usados para entrar na conta e movimentar os valores disponíveis.

A instituição não revela o número de reclamações recebidas, mas destaca que todas as informações sobre as fraudes enviadas pelos clientes são repassadas à Polícia Federal para uma investigação. Além disso, o banco diz que está sempre em busca de melhorias para evitar as fraudes.

“O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas. Assim, o banco emprega mecanismos múltiplos de proteção e monitoramento para aprimorar a segurança de seus sistemas e mitigar a ação de fraudadores, tais como validação de dados, autenticação por senha, validação de documentos e segundo fator de autenticação”, destacou a Caixa em um comunicado.

Veja o que fazer em caso de suspeita de saque:

Se o trabalhador perceber que houve uma movimentação ou saque, que não reconhece, deve entrar em contato com a Caixa e fazer a contestação. Isso pode ser feito pelo titular da conta, ou representante legal, em qualquer unidade do banco.

O prazo para conclusão da análise da apuração é de até 60 dias corridos, contados a partir da data de formalização do registro da solicitação, em razão da necessidade de se obter informações também da instituição financeira para a qual os recursos foram encaminhados.

Caso a contestação seja procedente, os valores são restituídos à conta de FGTS e os dados cadastrais atualizados com base nas informações fornecidas pelo trabalhador, após a devida checagem, com o cancelamento da opção pelo saque-aniversário.

Caso o saque ainda não tenha sido efetivado, a Caixa efetua o retorno da modalidade da opção de saque do trabalhador e instrui a solicitação de apuração de fraude. O prazo para conclusão da análise da apuração é de até 15 dias úteis, contados a partir da data de formalização do registro da solicitação.

Em situações com antecipação do saque:

Após análise da apuração feita pela Caixa, se for verificado que há indício de fraude na utilização do saque-aniversário como garantia em operação de crédito, o banco afirma que vai cancelar a garantia contratada.

Isto inclui as transferências programadas para a instituição financeira referentes à operação irregular e a liberação dos valores bloqueados.

Saiba como se prevenir dos golpes: