Helicóptero que levava deputado federal sofreu acidente na Bahia; veja o que se sabe até agora

Um helicóptero que transportava o deputado federal João Carlos Bacelar, do Partido Verde (PV), sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (6) na cidade de Monte Santo, na Bahia. A aeronave, saiu de Santaluz com destino a Monte Santo.

Além do deputado e do piloto, Marcinho Oliveira, candidato a deputado estadual, estava a bordo. Os três tiveram apenas ferimentos leves, causados pelos vidros do helicóptero. As informações são do portal de notícias “G1″.

Segundo Marcinho, o helicóptero estava quase chegando ao local de pouso quando caiu. “A gente já estava perto do centro da cidade, próximo de um terreno vazio, onde o piloto ia pousar. Aí perdeu a potência e caiu. A queda já foi perto do chão, por isso não teve muitos ferimentos”, disse à reportagem.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender as vítimas ainda no local.

‘Acidente’ na Argentina

Recentemente uma cena inusitada chamou a atenção na Argentina. Um avião ficou entalado em um viaduto sobre uma rodovia, provocando um enorme engarrafamento.

Avião entala em viaduto na Argentina (Reprodução/Redes sociais)

O fato curioso aconteceu durante a transferência de um avião que estava abandonado havia 17 anos no aeroporto internacional Ambrosio Taravella, na província de Córdoba, para a cidade de Oncativo.

De acordo com o “Extra”, com informações da emissora Cadena 3, o Boeing 737-200, que pertencia à empresa Southern Winds, havia sido retirado de terminal do aeroporto para ser usado como bar temático e salão de eventos e deveria ser transportada em um caminhão.

Acontece que o motorista não tinha conhecimento até então sobre uma nova camada de asfalto recém-aplicada na pista, o que fez com o avião e ficasse preso no cimento.

“Por dez centímetros não passamos. Foi uma camada nova de asfalto”, disse o empresário Oscar Scorza, que arrematou o avião, à reportagem local.

