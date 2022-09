7 de setembro: confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado da Independência

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, é comemorado o bicentenário da Independência do Brasil. Por conta do feriado, o horário de bancos, comércios, repartições públicas, dentre outros serviços, sofrerão alterações em São Paulo.

Confira abaixo o abre e fecha do feriado:

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Nacional dos Bancos), as agências bancárias vão permanecer fechadas nesta quarta-feira em todo o país. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking.

Contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês com vencimento no dia 7 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

A Febraban destacou que, normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso isso não tenha ocorrido, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Na quinta-feira (8), as agências vão abrir normalmente.

Correios

Não haverá atendimento nesta quarta-feira. O atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio dos seguintes canais: site dos Correios Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

O atendimento nas agências e com os operadores serão retomados na quinta-feira, a partir das 8h.

Comércio de rua

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou que a abertura do comércio de rua de São Paulo é facultativo, ou seja, cada comerciante pode decidir se abre ou não. Porém, como a data é feriado nacional, os funcionários que trabalharem devem receber hora extra 100%, conforme as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Shoppings

Os shoppings deverão abrir em horários habituais neste feriado. A maioria funciona das 12h às 20h, com praças de alimentação operando das 11h às 21h. Cada estabelecimento deve seguir sua própria regra, então vale uma consulta ao site antes de se dirigir ao local.

INSS

As agências de atendimento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não vão abrir nesta quarta-feira devido ao feriado. O atendimento será retomado, nos horários habituais, na quinta-feira (8).

Repartições públicas

Os órgãos públicos e secretarias de serviços que não são considerados essenciais não funcionam. Equipes das Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros trabalham em esquema de plantão.

Transporte público

Os ônibus municipais de São Paulo vão rodar com tabelas horárias como as feitas aos sábados, segundo a SPTrans. O atendimento será normal, das 6h às 22h, nos postos de venda em terminais e no Expresso Tiradentes. Já o Posto Central e as lojas do Jabaquara e Santana estarão fechados.

A EMTU destacou que as linhas que operam na capital e regiões metropolitanas terão operação semelhante aos domingos.

Já o funcionamento do Metrô em São Paulo poderia ser afetado por uma greve dos metroviários. No entanto, o movimento que era previsto para começar nesta terça-feira (6) foi adiado. Assim, será realizada uma operação especial para o feriado. As Linhas 1-Azul e 2-Verde funcionam em horário normal. Já as linhas 3-Vermelha e 15-Prata terão horários como os praticados aos sábados.

A ViaMobilidade destacou que a operação da Linha 5-Lilás seguirá a programação de domingo. Já as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda operam em horários como os de sábado.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a ViaQuatro destacaram que as linhas atendidas terão operação com horários praticados aos sábados.

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo informou que na próxima quarta-feira estará suspenso o rodízio municipal de veículos na Capital em função do feriado nacional da Independência do Brasil. As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para o tráfego de carros comuns.

As demais restrições à circulação de veículos existentes na cidade também serão suspensas durante o dia 7 de setembro, que são: rodízio de veículos pesados, Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Na quinta-feira, o rodízio de carros volta a funcionar normalmente na cidade com restrição dos veículos com placa final 7 e 8 entre 7h e 10h e 17h e 20h para circulação pela região do centro expandido da cidade, delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

O rodízio aos veículos pesados e às Zonas de Máxima Restrição também voltam a operar nesta data.

Saúde

Estarão abertos e com funcionamento ininterrupto:

Hospitais municipais e estaduais;

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h;

Prontos-socorros municipais e estaduais;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção;

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192).

Atenderão normalmente:

AMAs Especialidades;

AMAs 12h estarão abertas até as 22h;

AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão fechados:

Ambulatórios de Especialidades;

Hospitais Dia;

Hospitais Dia 24h funcionarão apenas para demandas internas);

Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

Caps II;

Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos);

Centros Especializados em Reabilitação (CERs);

Caps III que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, sem abertura ao público;

Unidades da rede municipal especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids;

Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos;

Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) funcionará em regime de plantão para atendimento a demandas internas;

Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis).

Além desses equipamentos, a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.

Campanhas de multivacinação

A Prefeitura de São Paulo informou que algumas unidades de saúde na capital paulista terão funcionamento alterado em função do feriado da Independência do Brasil. As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h.

A imunização contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos. Para primeira e segunda dose adicional estão elegíveis pessoas com mais de 18 anos que tomaram a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses, além de adolescentes de 12 a 17 anos com imunossupressão, inclusive gestantes e puérperas.

Está disponível, ainda, a terceira dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 40 anos.

A atual campanha de vacinação contra a poliomielite está voltada para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto e HPV.

Veja os detalhes no site Vacina Sampa

Parques municipais

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA).

O Planetário do Parque do Carmo funcionará das 13h às 17h com programação especial e contará com as seguintes atrações:

14h - 15h: Sessão de Cúpula: “O Show da Luna no Planetário”

15h - 16h: Visita Guiada

16h - 17h: Sessão de Cúpula: “Hoje no Céu”

18h - 19h: Sessão de Cúpula: “Escuridão da Noite”

LEIA TAMBÉM: