‘Por dez centímetros’: Avião entala em viaduto na Argentina e viraliza

Uma cena inusitada chamou a atenção na última terça-feira (30). Um avião ficou entalado em um viaduto sobre uma rodovia na Argentina, provocando um enorme engarrafamento.

O acidente aconteceu durante a transferência de um avião que estava abandonado havia 17 anos no aeroporto internacional Ambrosio Taravella, na província de Córdoba, para a cidade de Oncativo.

De acordo com o “Extra”, com informações da emissora Cadena 3, o Boeing 737-200, que pertencia à empresa Southern Winds, havia sido retirado de terminal do aeroporto para ser usado como bar temático e salão de eventos e deveria ser transportada em um caminhão.

Acontece que o motorista não tinha conhecimento até então sobre uma nova camada de asfalto recém-aplicada na pista, o que fez com o avião e ficasse preso no cimento.

“Por dez centímetros não passamos. Foi uma camada nova de asfalto”, disse o empresário Oscar Scorza, que arrematou o avião, à reportagem local.

Quem passou pelo local registou o fato, que foi compartilhado nas redes sociais.

O problema acabou solucionado com a chegada da polícia. Para desentalar o avião, os pneus do reboque tiveram que ser esvaziados.

Nudes em avião

Um piloto de avião da Southwest Airlines que se preparava para partir para o Cabo San Lucas, no México, ameaçou encerrar o voo porque não parava de receber mensagens em seu celular com imagens de passageiros pelados. O caso foi noticiado pelo “New York Post”.

As imagens eram enviadas pelo recurso AirDrop, do iPhone. Com seu smartphone sendo invadido por dezenas de nudes de passageiros, o piloto resolveu pegar o interfone do avião e dar um aviso claro: “Então, aqui está o acordo. Se isso continuar enquanto estivermos no chão, vou ter que recuar até o portão, todo mundo vai ter que sair, vamos ter que envolver a segurança e [suas] férias serão arruinadas”, disse. “Então, pessoal, seja lá o que for AirDrop, parem de mandar fotos nuas e vamos para Cabo.”

