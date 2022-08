Desafio de Internet pode ter levado menino de 10 anos à morte ao inalar desodorante aerossol

A Polícia Civil investiga a morte do menino João Victor Santos Mapa, de 10 anos, após inalar desodorante aerossol, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mãe notou a ausência da criança a passou a procurá-la dentro de casa, mas a achou dentro de um guarda-roupa, inconsciente. Testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima estaria, supostamente, tentando cumprir um desafio de internet.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), no bairro Pirajá. A mãe relatou aos PMs que o filho estava brincando com os irmãos, quando sumiu por um momento. Então, ela o procurou e acabou achando já desacordado dentro do guarda-roupa. Assim, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte foi constatada.

Depois disso, o corpo de João Victor foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil enviou uma perícia até a casa da família. A corporação destacou, em nota, que não foram encontrados indícios de violência, mas disse que “a causa e circunstâncias da morte serão investigadas”.

Testemunhas relataram aos policiais militares que o menino poderia estar cumprindo um suposto desafio promovido pelas redes sociais. Em 2018, a menina Adrielly Gonçalves, de 7 anos, morreu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em circunstâncias semelhantes. Ela também inalou aerossol e não resistiu.

Outro caso do tipo foi registrado em Guarujá do Sul, em Santa Catarina, em 2019, quando uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta após fazer o “desafio do desodorante”. Ela acabou asfixiada, segundo apontaram os laudos sobre a causa da morte.

No tal desafio, os internautas são estimulados a gravar vídeos ingerindo o desodorante, além de espirrarem os produtos na pele o máximo que aguentarem. Mas a prática pode causar lesões na pele ou, em situações mais graves, até levar à morte.

A polícia destacou que, por enquanto, “não descarta nenhuma linha de investigação” sobre a morte de João Victor.

