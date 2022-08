Homem esfaqueia médica e agente de saúde por ‘atendimento ruim’ em MT

Um homem esfaqueou uma médica e uma agente de saúde que trabalhavam na ESF (Estratégia Saúde da Família) do Bairro São José, em Primavera do Leste, em Mato Grosso, na tarde da última quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 34 anos, disse que, anteriormente, teve um “atendimento ruim” por uma pessoa naquela unidade de saúde.

A agente, Regy Rouse Lopes de Oliveira, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a médica, Jaqueline Matos da Croce, de 31 anos, está grávida de cinco meses e foi atingida no abdômen. Seu estado de saúde é grave.

O crime

O boletim de ocorrência informa que o suspeito estava com a faca escondida na região da cintura. Ele esperou a consulta de uma outra paciente, entrou no consultório e esfaqueou a médica.

Uma testemunha pegou uma mesa de madeira e foi em direção ao suspeito, que parou com as agressões. Ele conseguiu sair do consultório e esfaqueou no caminho a agente de saúde na região do tórax, bem no coração.

O suspeito fugiu, mas acabou encontrado após diligências da PM (Polícia Militar). Ele tentou se desfazer da arma do crime, mas foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Após os ataques, ele chegou a publicou nas redes sociais um vídeo no qual aparece com a faca e diz que aguardava a polícia. “Acabei de agir. Se a Justiça não é feita na paz, tem que ser feita na dor”, afirmou.

A Prefeitura de Primavera do Leste decretou luto oficial de três dias e informou, em nota, que o suspeito teve um surto psicótico e presta auxílio às vítimas. O órgão disse ainda que estuda ações efetivas para dar mais segurança aos profissionais.

