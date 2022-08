Vai ficar em casa no final de semana? Postos de SP abrem para campanha de vacinação

As pessoas que optarem por ficar na Capital neste final de semana podem aproveitar para colocarem em ordem suas carteiras de vacinação. Os postos estarão abertos no sábado para realização da Campanha Nacional de Vacinação.

No sábado, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs/ UBSs) funcionam das 7h às 19h para imunização contra covid, poliomelite, gripe e outras doenças.

No domingo, a vacinação será realizada nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, da Juventude e Ceret das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde terá ainda uma tenda na avenida Paulista, na altura do número 52, e uma farmácia parceira, no número 995, vacinando a população das 8h às 16h.

POLIOMELITE

Neste sábado, estará sendo realizada a campanha nacional contra a poliomelite e todas as crianças entre 1 ano e 5 anos devem ser levadas aos postos por pais ou responsáveis para receber a vacina em gota.

MULTIVACINAÇÃO

Na multivacinação, os postos estarão imunizando com as vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

É uma boa oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação de adolescentes com até 15 anos.

COVID-19

Estão aptas a se vacinarem contra a covid-19 as crianças de 3 e 4 anos com deficiência permanente, comorbidade e indígenas, além de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos.

Todos os adultos acima de 18 anos já podem comparecer aos postos para tomar a segunda dose adicional (quarta dose) do imunizantes, desde que tenha tomado a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.

Os postos estarão aplicando ainda a terceira dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão acima de 40 anos.

Clique aqui e veja o endereço dos postos de São Paulo.