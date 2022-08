Google oferece 60 bolsas de formação em TI em SP; inscrições terminam neste fim de semana

Google, BID Lab e Junior Achievement Brasil (JA Brasil) estão abrindo novas turmas para o programa gratuito TECH JA, de capacitação profissional na área de TI (tecnologia da informação). A parceria vai dar 480 bolsas de estudo na maioria das regiões do Brasil. São Paulo conta com 60 vagas. As inscrições vão até domingo (14).

O programa TECH JÁ é destinado a jovens entre 18 e 29 anos que concluíram o Ensino Médio na rede pública e que têm uma renda de até dois salários mínimos por membro da família.

O curso online dura quatro meses, com 20 horas de aulas por semana. Além de capacitação técnica, abrange tópicos como autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga de emprego.

Ao final do curso, os jovens recebem um Certificado Profissional de Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação Junior Achievement Brasil. A partir desse momento, eles passam a fazer parte do banco de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar dos processos seletivos para as vagas disponíveis.

Para se inscrever não é preciso ter experiência ou conhecimento técnico prévio na área, mas os seguintes pré-requisitos devem ser preenchidos:

- Ter entre 18 e 29 anos de idade;

- Ter uma renda per capita de menos de dois salários mínimos;

- Ter concluído o Ensino Médio em uma escola pública;

- Não estar trabalhando em emprego formal (CLT, PJ, MEI e Jovem Aprendiz) ou estudando (em cursos de educação superior ou tecnólogos);

- Morar na cidade onde o curso será oferecido (apesar de online, é necessário que as pessoas residam nos Estados em que as vagas são oferecidas).

Os candidatos passarão por um teste de perfil e compatibilidade com a área profissional e, na última etapa da seleção, deverão participar da Semana Experimental do curso.

Serviço:

Data de inscrição: até 14 de agosto

Site para inscrição: acesse aqui.

Número total de vagas: 480

Locais: Ceará (80), Distrito Federal (40), Espírito Santo (80), Paraná (80), Pernambuco (40), Rio de Janeiro (40), Rio Grande do Sul (40), Santa Catarina (20) e São Paulo (60).

Início das aulas: fim de agosto