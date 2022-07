Veja o que se sabe até agora sobre o sequestro do empresário israelense dono da Sestini

O empresário israelense Alexandre Benedek, fundador e diretor-comercial da marca de malas de viagem Sestini, foi vítima de um sequestro em Guarulhos, em São Paulo, na última quinta-feira (21). Na manhã de ontem, ele foi liberado em Taipas, na Zona Norte da Capital.

Benedek tem 53 anos e só conseguiu escapar do poder dos bandidos após a realização de transferências bancárias exigidas por eles.

Ele estava saindo da empresa no período da tarde em um Ford EcoSport quando foi abordado pelo grupo. Foi levado para um primeiro cativeiro e, depois, transferido para outro. No final da madrugada, familiares do empresário acionaram a polícia.

Na manhã de sexta-feira (22), uma mensagem do celular de Benedek foi enviada para a empresa dele dizendo que ele chegaria em breve e pedindo a realização de uma transferência no valor de R$ 9 mil, o que não foi feito.

A libertação

Segundo Artur José Dian, delegado do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), os ladrões fizeram três ou quatro transferências bancárias. Por volta das 11h, o empresário foi finalmente libertado do sequestro na região de Taipas.

Os policiais tentam agora descobrir a identidade e o paradeiro dos ladrões, assim como o endereço dos cativeiros. Quadrilhas da região de Osasco e Taipas estão sendo investigadas.

A assessoria de imprensa da marca Sestini confirmou o sequestro e disse apenas que o empresário “está bem e em casa”.

