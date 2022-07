Homem é preso em flagrante na Dutra com 7 fuzis; armamento teria como destino comunidade no Rio

Homem é preso com sete fuzis no Rio de Janeiro (Divulgação/Polícia Federa)

Um homem que transportava sete fuzis, uma pistola 9 mm, uma peça de reposição de fuzil e diversos carregadores foi preso pela PF (Polícia Federal) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (22). O armamento teria como destino uma comunidade da capital fluminense.

Os objetos estavam escondidos no tanque de combustível do carro que o rapaz, de 35 anos, dirigia. Ele foi abordado por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas com o apoio de um cão farejador.

O preso foi autuado na Superintendência da Polícia Federal no Rio e responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

E por falar em prisão...

Um homem que trabalhava como segurança do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, foi preso suspeito de facilitar a entrada de criminosos que tentaram roubar uma joalheria.

Segundo informações do portal de notícias “UOL”, uma funcionária da joalheria desconfiou do comportamento de um cliente e acionou um segurança após notar que o homem estava armado. O suspeito fugiu, mas deixou seu celular cair no chão.

Com acesso ao telefone, policiais descobriram que a entrada do homem e de outros dois suspeitos teria ocorrido com ajuda de um dos seguranças terceirizados, antes mesmo do shopping abrir as portas.

O prestador de serviço terminou preso pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica, da Divisão de Investigações sobre Crimes.

