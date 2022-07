Parceria oferece aulas de programação que traçam jornada pelo espaço para crianças; saiba mais

A edtech BYJU’S anunciou uma parceria com o astrofísico Neil deGrasse Tyson para oferecer aulas de programação que traçam uma jornada pelo espaço para crianças.

Para isso, foi desenvolvida uma grade exclusiva na qual os pequenos vão aprender sobre asteroides e como aplicar a condicional “if” (”se”, em português) de forma avançada para criar aplicativos de jogos altamente lógicos e interativos.

O programa de codificação com Neil deGrasse Tyson pode ser realizado de forma individual ou em pequenos grupos de até quatro alunos e é apresentado pelas professoras parceiras da BYJU’s, com vídeos pré-gravados com astrofísico.

Ele estará disponível para níveis intermediários e avançados, em dois diferentes pacotes: 48 créditos dão direito a quatro aulas pré-gravadas de deGrasse Tyson ou então oito créditos que dão acesso a uma aula pré-gravada.

As inscrições para as aulas devem ser feitas pelo link.

Tudo o que se quer é possível

Fernando Prado, country manager da BYJU’S para o Brasil, ressaltou o desejo nato de quase toda criança e como as aulas viabilizadas pela parceria podem contribuir para a realização de um sonho e, mais tarde, uma carreira. “Toda criança já se imaginou como astronauta e também como seria visitar o espaço. Nossa ideia principal ao lançar este programa é mostrar às crianças que tudo o que elas querem é possível quando você aprende a codificar. A programação abre portas para o futuro.”

Neil deGrasse Tyson, por sua vez, contou como é participar de uma ação como essa. “Foi um prazer ser convidado pela maior empresa de edtech do mundo para desenvolver todo esse conteúdo do zero e proporcionar a melhor experiência para os alunos, além de compartilhar tudo que estudei sobre o conceito de asteroides, buracos negros, exoplanetas e lições de vida de Marte”, disse.

