Segurança é preso por facilitar entrada de criminosos em shopping de SP; entenda o caso

Um homem que trabalhava como segurança do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, foi preso suspeito de facilitar a entrada de criminosos que tentaram roubar uma joalheria. As informação são do portal de notícias “UOL”.

O caso aconteceu na última quarta-feira (20). Uma funcionária da joalheria desconfiou do comportamento de um cliente e acionou um segurança após notar que o homem estava armado. O suspeito fugiu ao notar a aproximação, mas deixou seu celular cair no chão.

Com acesso ao aparelho, policiais descobriram que a entrada do homem e de outros dois suspeitos teria ocorrido com ajuda de um dos seguranças terceirizados, antes mesmo do shopping abrir para o público.

O prestador de serviço acabou detido pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica, da Divisão de Investigações sobre Crimes. Os demais criminosos seguem sendo procurados.

Em nota enviada ao “UOL”, o Shopping Pátio Paulista disse que está à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos. “O shopping reitera ainda que a situação narrada não é compatível com os valores da empresa e que preza pela transparência e bom relacionamento com todos.”

Roubo cinematográfico

Um ladrão escalou um prédio no centro de Vitória, no Espírito Santo, e invadiu um apartamento durante a madrugada da última quinta-feira (21).

Ladrão escala prédio para roubar apartamento do penúltimo andar no ES (Reprodução)

De acordo com a “Folha Vitória”, o homem roubou a mochila de um dos moradores por volta de 2h40. Câmeras de segurança captaram a ação cinematográfica.

O suspeito escalou o prédio vizinho para conseguir entrar no apartamento no penúltimo andar e nem a fachada repleta de lanças de metal o impediu. A cena foi gravada.

O ladrão fugiu pelo lado de fora do prédio, sem ser notado. Os moradores só perceberam o que havia acontecido na manhã seguinte, ao notar a falta dos pertences.

