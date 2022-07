Mário Frias é internado em hospital em Brasília após sofrer infarto e pede orações: ‘Até breve’

O ex-secretário especial de Cultura Mario Frias (PL) foi internado na noite de segunda-feira (4), em Brasília, com quadro de “infarto agudo do miocárdio”. A informação foi publicada pelo perfil do político no Instagram (veja abaixo).

Segundo a publicação, todos os compromissos de Frias foram cancelados. Na legenda, ele pediu orações. “Agradeço a compreensão e conto com a oração de todos. Fiquem com Deus e até breve”, escreveu.

Ainda conforme o boletim médico divulgado pelo político, ele passou por um cateterismo com retirada de trombos, que é a passagem de um fio e um cateter, por onde são liberadas substâncias que dissolvem o trombo. Ele segue na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília, sem previsão de alta.

Essa foi a terceira vez que Frias foi internado com o mesmo quadro de saúde. Em maio de 2021, ele passou por um cateterismo, após ter um princípio de infarto. Cinco meses antes, ele já tinha passado pelo mesmo procedimento, também por esse motivo.

Mário Frias, que tem 50 anos, se filiou ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado da Secretaria Especial de Cultura, em 31 de março, para concorrer às eleições deste ano como deputado federal.

Ele também é ator e acumula uma série de polêmicas na internet, incluindo uma troca de acusações e até processos contra influenciadora digital Antônia Fontenelle.

