Briga entre Antonia Fontenelle e Mario Frias envolve Bolsonaro. Entenda!

Nesta quarta-feira (23), a briga entre Antonia Fontenelle e Mario Frias, nas redes sociais, voltou a esquentar, quando a famosa usou o seu perfil do Instagram para compartilhar uma nova polêmica envolvendo o secretário especial de Cultura do governo federal.

Na rede social, a influenciadora digital postou parte de uma reportagem da revista Veja que faz referência ao suposto fato de que o presidente brasileiro foi informado sobre o alto custo da viagem do secretário da Cultura e de auxiliares dele à Rússia, Hungria e Polônia e decidiu intervir.

Justiça condena Antonia Fontenelle mais uma vez (Reprodução)

Além disso, Antonia Fontenelle foi aos stories e declarou: “200 mil reais pra inaugurar um busto que já havia sido inaugurado”. Ela ainda disse: “Presidente Bolsonaro vetou, isso porque descobriu. Tem muita coisa que acontece sem que ele saiba”, fazendo referência ao título da notícia.

Além dos comentários, a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro também usou a hashtag “acabou a mamata” e disse: “Quem aqui não vale um real?”.

LEIA TAMBÉM:

Ator Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (Reprodução)

O conflito entre os dois famosos começou quando ela pediu, durante um programa da Jovem Pan, para que o empresário Otávio Fakhoury pegasse mais no pé do secretário do governo. “Vamos conversar, eu te coloco com ele, você traz o seu projeto cultural, o que quer que você peça será aprovado”, comentou a famosa, que disse ainda que Frias teria liberado, através da secretaria de Cultura, R$ 20 milhões para um evento em Balneário Rincão (SC), onde um dos vereadores é primo da esposa do secretário.

Ao saber das acusações, Mario Frias afirmou que vai processar Antonia Fontenelle. “Você veio dizer que estávamos negociando a aprovação de um projeto cultural para você se calar e não me criticar, isso é mais sério ainda. Você também será responsabilizada por isso. O que você fala não vale nem R$ 1, quiçá um projeto cultural da Rouanet”, disparou ele.

LEIA TAMBÉM: