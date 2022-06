Carrefour está com 30 vagas de estágio abertas voltadas para jovens negros, em São Paulo

Carrefour está com 30 vagas de estágio abertas para jovens negros, em SP (Divulgação/Pixabay)

O Grupo Carrefour Brasil está com 30 vagas de estágio abertas voltadas para negros, em São Paulo. Os interessados devem estar cursando o 3º semestre de qualquer curso do ensino superior e ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de julho pela internet.

As vagas integram o “Programa de Estágio Afirmativo”. Os estudantes selecionados no processo seletivo vão receber bolsa-auxílio de R$1,5 mil e terão direito a assistência médica, seguro de vida, cartão Carrefour e parceria educacionais.

As vagas são nas áreas: comercial, contabilidade, e-commerce, expansão, omnichannel, projetos, RH, TI e trade marketing. Ao longo do programa, os selecionados passarão por uma trilha de aprendizado completa para desenvolvimento de soft skills, como: Design Thinking, Gestão de Projetos, Autoconhecimento, entre outros.

Diferente do habitual em programas de estágio, não é necessário ter fluência na língua inglesa. A seleção dos profissionais será feita em parceria com a Cia de Estágios e contará com cinco etapas, todas elas realizadas de forma online.

O início do Programa está previsto para setembro. “Queremos através dessa e de outras iniciativas acelerar a carreira de talentos negros e reforçar o nosso compromisso com a sociedade de buscar cada vez mais, a inclusão e equidade racial dentro das empresas”, explica Marinildes Queiroz, Gerente de Cultura e Desenvolvimento Organizacional do Grupo Carrefour Brasil.

Serviço: