Vídeo: Rotweiller salta de carro em movimento para atacar mulher e criança

Imagens de uma câmera de segurança mostraram os momento em que um cão da raça rottweiller salta de um carro em movimento pela janela da frente, do passageiro, e ataca uma mulher que passeava com seu filho de 3 anos, o marido e seu cachorro de estimação.

O caso aconteceu neste domingo, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, por volta das 20h, no cruzamento entre as ruas Franco da Rocha e Barão de Mauá.

Na hora que o cão salta do carro e avança contra a mulher, a recepcionista Glaucia Nanci de Souza, o marido que está no local pega a criança no colo para protegê-la do ataque do rottweiller. A mulher, por sua vez, apavorada pega o cachorro da família no colo e corre para fugir do animal enfurecido.

O cão ataca Glaucia, enquanto o dono do animal para o carro e desce correndo para segurar o cão. Segundo informações, a mulher sofreu apenas arranhões nos braços e nas costas e passa bem.

LEIA TAMBÉM: Mulher flagra marido com outro homem: “foi tiro, porrada e bomba!”

De acordo com Glaucia, o vidro do carro estava semi-aberto e o ataque do rotweiller foi muito rápido. Ela disse que só teve tempo de pegar seu cachorro no colo e virar de costas para protegê-lo. O ataque do rotweiller foi paga pegar o cãozinho, e por isso arranhou suas costas e braços em uma tentativa de alcançá-lo.

ROTWEILLER SÃO TERRITORIALISTAS E NÃO GOSTAM DE OUTROS CÃES

Os rotweillers são cães extremamente territorialistas e possuem uma força incrível. É uma raça desenvolvida para o trabalho e é muito comum serem usados na polícia ou para proteger residências.

Chegam a pesar 50 kg e sua mordedura é mais forte até do que cães conhecidos pela força da mordida, como pastores alemães e Pitbulls.

Por serem muito territorialistas, não gostam de outros cães e também podem não ser amigáveis com crianças.