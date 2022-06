Mulher flagra marido com outro homem: “foi tiro, porrada e bomba!”

Mulher nenhuma aguenta traição de marido, mas quando a traição é com outro homem a coisa pode fica ainda pior e acabar na bala. As informações são do Site Correio do Ar.

Foi o que aconteceu no último domingo, em Palotina, cidade que fica no oeste do Paraná. A polícia foi acionada durante a noite com notícias de tiros dentro de uma residência e assim que chegou ao local se deparou com uma mulher completamente transtornada a armada.

De acordo com os policiais, ela chegou em casa e flagrou o marido fazendo sexo com outro homem na cama do casal. Enlouquecida pela traição, ela sacou uma arma e esvaziou a arma sobre o casal de amantes. Felizmente, sua pontaria estava longe de ser boa e ela errou todos os tiros.

Quando acabaram-se as balas, ela partiu para cima do marido e passou a agredi-lo com socos e coronhadas, enquanto o xingava de todos os palavrões possíveis.

A intervenção dos policiais militares impediu que o caso se tornasse mais grave e o casal envolvido foi parar na delegacia. Não há informações se o namorado do marido também foi detido. A arma foi apreendida e a mulher, traída, ainda pode ter que responder por homicídio e lesão corporal.

CASO BIZARRO

Um médico de 44 anos foi espancado e morreu neste domingo dentro de usa casa, em Prudentópolis, no centro-sul do Paraná.

A vítima foi o médico Fábio Alessandro Maia, de 44 anos, e o agressor, Gustavo Makuch Zentil, de 19 anos. Segundo a polícia, eles mantinham um relacionamento afetivo e no dia do crime estavam cheirando cocaína.

O jovem disse à polícia que Fábio começou as agressões e ele apenas revidou. Durante a luta, Fábio sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na Santa Casa de Prudentópolis.