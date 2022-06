Rapaz é baleado em show da dupla Henrique e Juliano em Goiânia

Um rapaz de 27 anos foi baleado durante o show da dupla Henrique e Juliano em Goiânia, no Estado de Goiás. O caso ocorreu na noite do último domingo (5), no Estádio Serra Dourada.

Os disparos foram registrados após troca de empurrões entre a vítima, identificada como Francis Júnior Ribeiro, e outro homem.

Francis foi alvejado três vezes e submetido a uma cirurgia no tórax e na mão esquerda. Ele segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva do Hugo (Hospital de Urgências de Goiás) em estado grave. Segundo o boletim médico, o jovem está consciente, mas respira com a ajuda de oxigênio.

A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas estão sendo ouvidas.

Caos no universo sertanejo

O universo da música sertaneja tem sido alvo de polêmica nos últimos dias. Tudo começou quando o cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, disse que não dependida da Lei Rouanet em uma apresentação em Sorriso, no Mato Grosso, no mês passado, e alfinetou Anitta.

Zé Neto alfinetou Anitta durante show, e assunto repercutiu na web (Foto: Reprodução/Instagram)

“Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente tá bem ou não”, afirmou Zé Neto em referência à tatuagem íntima feita pela artista.

A declaração de Zé Neto fez com que usuários das redes sociais começassem a apontar que cantores costumam fazer apresentações pagas com verba municipal, que também é dinheiro público.

Alguns mostraram que Zé Neto recebeu R$ 400 mil da prefeitura de Sorriso pelo show realizado em maio. Desde então, uma série de investigações sobre os cachês de prefeituras a artistas foram iniciadas.

A cidade mineira de Conceição do Mato Dentro, por exemplo, chegou a cancelar apresentações de Gusttavo Lima e Bruno e Marrone.

Já o Ministério Público de Roraima investiga o cachê de R$ 800 mil que a prefeitura de São Luiz deve pagar a Gusttavo Lima por um show previsto para o fim do ano.

O cantor chegou a fazer um desabafo pela internet. Disse estar sendo “massacrado como um bandido” e que é “um cara 100% correto”.

