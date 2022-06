Vídeo: “Quero me entregar sem morrer” diz homem armado que fez reféns em Curitiba

Em uma cena típica de filmes policiais, um homem armado invadiu um apartamento em condomínio de Curitiba na noite deste domingo e forçou o morador, um radialista, a fazer uma transmissão ao vivo para negociar sua rendição.

De acordo com a polícia, o homem havia acabado de fugir de um cerco da polícia, onde houve troca de tiros, em uma ação contra o tráfico de drogas na região.

Na live, o radialista Henry Xavier fala que está preso como refém em seu apartamento, ele e mais quatro pessoas, e a o assaltante pede segurança para sair. “Você quer falar, amigo?”, pergunta ao assaltante.

“É. Eu quero me entregar sem morrer”, diz durante a live, alegando estar com medo de ser morto ao se entregar à polícia.

O radialista, que atua em programas jornalísticos em Curitiba, diz que essa é a reportagem mais difícil de toda a sua vida.”Desde 2001 trabalhando com rádio, com televisão, essa é a reportagem mais difícil que eu faço. Mas eu tenho certeza que vai acabar tudo bem”, disse.

A rendição do criminoso se deu após negociação com a polícia, transmitida ao vivo pelo celular do radialista. Nenhum dos reféns foi ferido. Em alguns momentos, a live chegou a ter 2 mil pessoas acompanhando as negociações ao vivo.

Após 1 hora de transmissão, o suspeito fumou alguns cigarros, de acordo com a polícia, falou com a mãe por um aplicativo de mensagem e resolveu se entregar. Ele descarregou a arma que usava e a colocou sobre a mesa, autorizando a entrada dos agentes na residência em seguida.

Na ação da polícia, outros dois suspeitos que haviam fugido de carro entraram novamente em confronto com a polícia em outra região da cidade e um deles foi morto. O outro foi encaminhado à Central de Flagrantes de Curitiba.