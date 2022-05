Mulher deixa bolsa com arma engatilhada cair e disparo mata a filha. (Reprodução/Facebook)

Enquanto limpava um móvel, uma mulher derrubou uma bolsa contendo uma arma engatilhada. A arma disparou em sua filha Naiany Gonandy, de 32 anos, em Vila Velha, no Espírito Santo. As informações são do portal de notícias UOL.

Após ser atingida, Naiany chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo nesta terça-feira (3). A mãe da vítima, 56, teve liberdade provisória concedida ontem (5) pela Justiça do Espírito Santo. Seu nome não foi divulgado.

A arma que realizou o disparo era uma garrucha calibre 32 que pertencia à família e foi herdada por um parente que já morreu, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo o pai de Naiany, a dor que ele está sentindo “não vai passar”. O homem também declarou seu amor à filha.

O julgamento e o sepultamento

A mãe da vítima foi autuada em flagrante por homicídio culposo e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apesar de ter sido encaminhada para o sistema prisional, a mulher teve a liberdade concedida pela Justiça do estado.

A arma que realizou o disparo foi recebida pelo Departamento de Criminalística – Balística após ter sido apreendida. O corpo da mulher foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) da capital, em Vitória.

Na rede social de Naiany, seu irmão fez uma postagem com as informações do sepultamento da vítima.

“Bom dia a todos na medida do possível. Sou Luiz irmão da Nany. Vim aqui avisar sobre o velório e sepultamento. Que Deus conforte nossos corações e cuide de nossa Princesa”, escreveu o rapaz.

De acordo com familiares da vítima, o enterro de Naiany ocorreu na manhã de hoje. A vítima deixou três filhos e trabalhava como designer de sobrancelhas. Nas redes sociais, uma de suas amigas a descreveu como “uma grande amiga” e “ótima profissional.”