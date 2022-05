Pesquisa revela que 76% consideram o trabalho remoto uma forma de equilibrar vida profissional e pessoal

Uma pesquisa realizada pela Deel, empresa global de gestão de contratos e pagamentos internacionais, em parceria com a Momentive, revelou que três em cada quatro profissionais (76%) consideram que o trabalho remoto proporciona mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

“Não existe mais futuro do trabalho, pois o futuro é agora. Estamos há mais de dois anos adaptados ao teletrabalho, eu diria que é um caminho sem volta”, afirma Cristiano Soares, country manager da Deel no Brasil.

Os dados evidenciam um cenário animador quando se trata do desenvolvimento de carreira dentro da modalidade. De acordo com o levantamento, mais de 91% dos entrevistados dizem que o trabalho remoto os ajudou a superar barreiras profissionais.

Outro ponto é a questão do bem-estar do time. Uma empresa que pode contar com uma equipe formada por profissionais que estão confortáveis em suas posições e visualizam oportunidades no ambiente de trabalho está muito mais propensa a crescer de forma acelerada e até mesmo inovar de forma mais assertiva.

As mudanças derivadas da nova forma de trabalhar também incluem desafios e logo surgem questionamentos relacionados à construção da identidade organizacional da empresa, interação da equipe e até mesmo produtividade. Segundo Soares, porém, é possível criar cultura organizacional em uma companhia remota, já que isto não está limitado a um espaço ou presença física.

“Para um colaborador, a flexibilidade de horário, estar ao lado da família ou em sua cidade natal são pontos que ganham disparado de um escritório com mesa de sinuca e uma série de reuniões presenciais com o time”, finaliza o gestor.

