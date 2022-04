Americanas S.A. abre inscrições para Programa Trainee 2022

Veja como participar do programa de trainee da Americanas S.A. pch.vector/Freepik (Divulgação)

A Americanas S.A. está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee 2022 até o dia 1º de maio.

A companhia busca jovens recém-formados em qualquer curso de graduação que queiram construir uma carreira de liderança em áreas estratégicas do negócio e que sejam apaixonados por inovação e tecnologia. Também é preciso ter interesse pela conexão entre os mundos físico e digital.

Além de realizarem um job rotation por todas as frentes da Americanas S.A., os trainees terão à disposição treinamentos por meio da universidade corporativa da empresa, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e de primeira liderança.

O Trainee 2022 da Americanas S.A. não exige nenhuma experiência prévia dos candidatos. Podem se candidatar profissionais que tenham se formado entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, sem restrição de universidade ou curso de graduação, de todos os Estados.

A seleção é totalmente online e gamificada, com a presença da liderança, permitindo que o candidato vivencie ao longo do processo seletivo como é fazer parte do time.

O programa tem duração de um ano. Durante este período, os selecionados passarão por uma imersão por diversas áreas da companhia, como sustentabilidade, tecnologia, gente e gestão, marketing e comunicação, comercial, entre outras.

A empresa oferece ainda diversos treinamentos durante a jornada de aprendizado por meio de sua universidade corporativa, como em gestão e primeira liderança, técnicas de negociação e a certificação Green Belt (Lean Six Sigma), que prepara profissionais para solução de problemas, tomadas de decisão, análise e otimização de processos. O trabalho será no modelo remoto.

A Americanas S.A. oferece salário compatível com o mercado e benefícios como assistência médica e odontológica, clube de descontos Allya, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, além de descontos em instituições de ensino, unidades físicas da rede em todo o Brasil e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

Se interessou? As inscrições para o Programa Trainee 2022 devem ser feitas pelo site. Boa sorte!