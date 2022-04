Consultoria em marketing abre mais de 40 vagas na área de ciência de dados

A DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing analytics, está com 46 vagas de emprego e estágio abertas para a área de ciência de dados.

As oportunidades são para especialista em Engenharia de Dados, consultor de Marketing Analytics, cientista e engenheiro de dados, desenvolvedor de Web Analytics, gerente e analista de Aquisição de Talentos, gerente de Análise Digital, gerente de conta, assistente de departamento pessoal e analista sênior de Marketing B2B. Há também uma vaga de estágio em Recrutamento e Seleção e uma de auxiliar administrativo de compras, exclusiva para PCDs (pessoas com deficiência).

Sediada em São Paulo, a empresa decidiu operar no modelo de trabalho híbrido. Assim, os candidatos poderão escolher em qual local vão trabalhar.

“No início do mês, reabrimos o nosso escritório, que agora é um ambiente de descompressão e socialização. As pessoas contratadas podem decidir se trabalharão totalmente remotas, presencial ou no modelo híbrido. Essa flexibilidade permite a contratação de gente de todos os lugares”, afirma Fernanda Soares, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da DP6.

O pacote de benefícios inclui horário flexível de trabalho; parceria com plataformas de saúde mental, voluntariado e saúde financeira; licença-maternidade de seis meses e licença paternidade de 20 dias, podendo emendar com férias. Além disso, a DP6 oferece vale-refeição ou alimentação; PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados); plano de saúde; linha telefônica e pacote de minutos e dados; notebook; seguro de vida; auxílio creche e home office.

Os colaboradores ainda contam com programa de tutoria de carreira, tempo de dedicação para estudos e inovação e custeios de certificações relevantes da área de dados e subsídio de parte do salário em cursos, eventos, palestras e workshops.

Podem participar do processo seletivo pessoas de todos os cursos superiores. O processo será totalmente online e ocorrerá até o preenchimento de todas as posições.

Quem deseja se candidatar e consultar o detalhamento e pré-requisitos de cada uma das vagas deve acessar a plataforma de recrutamento e seleção da consultoria. Boa sorte!