Grupo Reckitt abre inscrições para Programa de Estágio 2022

Veja como participar no Programa de Estágio 2022 do Grupo Reckitt Pixabay (Divulgação)

O Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022.

Para participar é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de Ensino Superior do tipo bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionado com as áreas disponíveis. Além disso, exige-se formação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024.

No Programa de Estágio Grupo Reckitt 2022 são ofertadas 16 vagas para São Paulo em onze áreas diferentes da empresa. São elas: Assuntos Regulatórios, Compras, Finanças, Ética e Compliance, Precificação, Serviço ao cliente, Qualidade, Vendas, Tecnologia da Informação, Marketing e Trade Marketing.

Vale ressaltar que os colaboradores administrativos do Grupo Reckitt estão retornando para os escritórios em modelo de trabalho híbrido.

Pré-requisitos e benefícios

O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável em algumas vagas. É preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Entre os benefícios, o Grupo Reckitt oferece bolsa-auxílio de R$ 2 mil, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, recesso remunerado, seguro de vida, treinamento e desenvolvimento, academia ou Gympass, assistência médica e odontológica.

Os estagiários possuem um plano de desenvolvimento com feedbacks, avaliações de desempenho, treinamentos e discussões sobre carreira, o que contribui para o desempenho pessoal e profissional.

Como se inscrever para o programa de estágio

As inscrições para o primeiro ciclo do Programa de Estágio 2022 do Grupo Reckitt vão até o dia 18 de maio. Dinâmicas e entrevistas estão previstas para acontecer entre maio e junho. A admissão ocorrerá em julho.

Para participar do processo seletivo, que ocorre em parceria com a 99jobs, basta acessar o site. Boa sorte!

LEIA TAMBÉM: