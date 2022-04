Santander, Tereos e Lilly oferecem vagas de estágio e trainee

Santander, Tereos, Lilly estão com vagas de estágio e trainee abertas em todo o Brasil. Os processos seletivos acontecem pela plataforma de empregos Vagas.com.br.

Veja os detalhes informados por cada uma das empresas:

Santander

O banco Santander está com vagas abertas para o Programa de Estágio Santander 2022. As vagas são para todo o Brasil, e estudantes de qualquer curso podem participar. A pessoa interessada, porém, deve estar cursando do segundo período em diante. O objetivo é preparar estagiários para os segmentos bancário e de mercado financeiro.

Assistência médica, bolsa auxílio e vales de refeição e transporte são alguns dos benefícios.

Cadastre-se aqui.

Tereos

A Tereos, empresa do ramo sucroalcooleiro, está com inscrições abertas para vagas de estágio. Com duração de 11 meses (de agosto de 2022 a julho de 2023), o programa busca estudantes dos cursos de administração, agronomia, ciências da computação, direito e economia, entre outros, que vão aprender as rotinas da empresa e desenvolver um projeto na sua área de atuação.

A seleção acontece em três etapas: provas online com exigência de francês ou inglês, além de conhecimentos de excel e lógica; videoentrevista e entrevistas individuais. As vagas estão disponíveis para os seguintes municípios: Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Palmital, Pitangueiras, São José do Rio Preto, Severínia e Tanabi.

Cadastre-se no link.

Lilly

A Lilly, empresa de medicamentos, está com 10 vagas abertas para o primeiro ciclo do seu programa de estágio em 2022. Os estagiários vão atuar nas áreas de atendimento ao paciente, marketing, assuntos regulatórios, finanças e farmácia, entre outros.

Podem se candidatar alunos com previsão de conclusão a partir de junho de 2024. A seleção exige, além de entrevistas, teste de inglês disponível na Vagas.com.br.

Além da bolsa auxílio, assistência médica, alguns benefícios são home office, vale-transporte e restaurante interno.

Cadastre-se agora mesmo aqui. Boa sorte!