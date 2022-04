McPicanha sem picanha: Procon pede explicações ao McDonald’s após consumidores reclamarem da ausência da carne indicada

Após uma série de reclamações por parte de consumidores, o Procon-SP notificou o McDonald’s nesta quinta-feira (28) por campanha realizada na terça-feira (26). A empresa de fast-food admitiu que em sua linha McPicanha não possuía a picanha no sanduíche.

A rede de fast-food esclareceu que na composição do lanche continha um molho com aroma natural de picanha. Nas redes sociais, os consumidores manifestaram a indignação por não haver a carne indicada, de fato, no sanduíche como é proposto pelo nome.

Confira algumas das reações nas redes sociais

O escândalo do McPicanha que não é feito de Picanha me lembra muito o caso do Filé Oswaldo Aranha que não leva na sua receita nem Oswaldo e MUITO MENOS Aranha — Gus ⛵🐺 (@gugaoshow) April 28, 2022

Se o McDonald's passar ileso com o McPicanha sem picanha, para quê serve o Conar? — Diego Iwata Lima (@DiegoMarada) April 28, 2022

Essa confusão do McPicanha não ter picanha me lembrou qdo fui feliz da vida tomar o achocolatado Alpino, com a marca Alpino e a garrafinha toda feita no visual Alpino, mas que não tinha gosto nenhum de Alpino e na embalagem tava escrito pequenininho "não contém chocolate Alpino". — Criss Paiva (@CrissPaiva) April 28, 2022

Ironia é o McPicanha fazer geral de palhaço. — Gilberto Porcidonio (@_puppet) April 28, 2022

Solicitação do Procon-SP

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também abriu um processo para verificar a campanha realizada pela empresa. O McDonald’s havia informado em nota que o hambúrguer é produzido com um “blend de cortes selecionados”, feito completamente de carne bovina.

Contudo, a empresa de fast-food recebeu o prazo de 72 horas para responder ao Procon-SP e atender às solicitações. O McDonald’s terá que enviar todo o material da campanha publicitária e mídias de veiculação da nova linha de sanduíches e da anterior.

A rede também deverá informar a tabela nutricional de todos os lanches vendidos e os documentos que comprovem testes de qualidades nos produtos.

O diretor executivo do Procon-SP, Guilherme Farid, explicou que o nome do sanduíche induz ao erro e a propaganda da rede deverá ser analisada. “Pedimos os dados de todos os sanduíches para entender a composição e o que os diferencia.”

Declaração do McDonald’s em nota

“A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara.”