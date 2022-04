Nissin lança linha de macarrão instantâneo doce com sabores beijinho e brigadeiro. (Reprodução/Nissin)

Nesta quarta-feira (20), a Nissin publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando a nova linha de produtos de macarrão instantâneo que deverá chegar em breve nas prateleiras dos supermercados. A marca irá lançar uma linha de sabores doces, prevista para a próxima terça-feira (26). A novidade chegou a público na terça-feira (19).

Os novos produtos de macarrão instantâneo irão agregar os sabores doces de beijinho e chocolate. Essa será a primeira vez que uma marca de macarrão instantâneo implementa sabores doces em sua linha de produtos.

O preparo do macarrão consiste na mesma forma que o tradicional, sendo substituído apenas pelo leito ao invés da água. Dentro de quatro minutos já está pronto.

Em suas redes sociais, a Nissin compartilhou um vídeo animado com dois personagens, Clélio e Tonho, descobrindo qual seria o segredo da marca – ou seja, os novos sabores. Em legenda, o post diz:

“Clélio e Tonho tiveram que usar todas as habilidades de superespiões para descobrir o nosso segredo mais bem-guardado. Mas pode acreditar, esses são os nossos novos sabores. Para saber como essa história termina, não perca o último episódio de Miojo Secreto.”

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a novidade de sabores doce deu o que falar. O influenciador digital e streamer Casimiro fez o seguinte comentário: “Tem que ser testado antes para qualquer crítica”.

Um internauta até brincou com a situação: “Saber que miojo doce existe está me deixando estressada”. Outro usuário comentou: “Eu prefiro a morte do que comer um miojo doce.”

“Isso é tão HORRENDO que eu fiquei curioso para experimentar. É uma experiência para se contar no futuro, tipo: ‘Lembra quando existiu um miojo doce? eu comi, era horrível’”, registrou outro internauta.

A linha de produtos da Nissin gerou estranheza no público, porém deixou a curiosidade sobre como será o sabor do macarrão instantâneo. Na página oficial da marca, diversos seguidores registram sua vontade de provar do macarrão.