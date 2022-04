Brasileira presa na Tailândia perde a mãe e não pôde ser comunicada

A mãe de Mary Hellen Coelho, de 21 anos, a jovem presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas, morreu nesta quarta-feira em Pouso Alegre, vítima de câncer.

De acordo com a advogada que defende a jovem, a mãe queria muito falar com a filha antes de morrer, mas a dificuldade de se comunicar com ela na prisão tem sido muito grande. Desde que foi presa, a brasileira só conseguiu se comunicar com a família uma única vez, por carta escrita por outra pessoa. A pandemia e a superlotação das cadeias no país seriam os motivos pela dificuldade de comunicação e a restrição das chamadas por vídeo.

A advogada disse que espera que Mary Hellen seja comunicada do falecimento o mais rápido possível. “Já encaminhamos um e-mail para a embaixada e também estamos tentando contato com o Samut Prakan (a prisão) para darmos a notícia de maneira mais respeitosa e sensível”, disse Kaelly Cavoli Moreira.

CARTA À FAMÍLIA

O último contato de Mary Hellen com a família foi uma carta enviada para familiares há pouco mais de uma semana.

Escrita em inglês, a jovem disse que está com muita saudade da família, que sem sente melhor, mas que muitas vezes não consegue dormir de preocupação.

“Eu estou pensando muito no meu caso. Eu não conseguia dormir de noite porque me preocupo muito. Obrigada por se lembrarem de mim e agradeço aos meus amigos por tentarem me ajudar com os advogados. Eu vou cuidar de mim”, disse a jovem.

Mary disse que tem dois amigos na prisão que a estão ajudando e que espera vê-los o mais rápido possível. Ela manda ainda beijos e abraços aos familiares e pede que eles respondam às suas cartas.

Ela também manda um recado para a mãe doente. “Mãe, eu amo você tanto e espero que você melhore logo”