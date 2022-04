Suposto atirador do metrô de Nova York é preso

Frank James, 62 anos, o suspeito de ter cometido o ataque ao metrô de Nova York nesta terça-feira, foi preso pela polícia local nesta quarta-feira, segundo notícia da rede de TV CNN.

A polícia chegou a seu nome porque ele alugou uma van cuja chave que foi encontrada no local do tiroteio que deixou pelo menos 10 feridos à bala, entre os pertences do atirador.

As autoridades haviam oferecido uma recompensa de US$ 50 mil (cerca de R$ 235 mil) por sua captura e ele foi encontrado no East Village, em Manhattan.

“Está claro que esse indivíduo queria criar terror e violência. Sabemos que ele queria trazer o terror para o sistema (do metrô) com uma máscara de gás, uma arma, vários pentes, bomba de fumaça”, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams à rede de TV.

O ataque foi realizado na estação Sunset Park, quando um desconhecido usando uma máscara de gás e um colete começou a atirar dentro do vagão antes do trem chegar à estação. O atirador abriu duas latas e o vagão foi tomado pela fumaça e começou a atirar. Ele deu 33 tiros com uma pistola semiautomática Glock 9 mm, que segundo a polícia, emperrou e foi abandonada com três carregadores, um machado, fogos de artifício e um recipiente com gasolina.

Vinte e nove pessoas ficaram feridas, dez delas por tiros e 5 ainda estão internadas em estado grave. Se a arma não tivesse falhado, o número de feridos poderia ser maior.

As autoridades chegaram a suspeitar de que tratava-se de um ataque terrorista e que havia explosivos plantados no local. Todo o quarteirão foi isolado durante todo o dia até que fosse realizada uma varredura no local e descartado a possibilidade de terrorismo.