Golpista do Tinder é morto em emboscada da polícia na zona norte de São Paulo

Um homem que não teve o nome revelado teve um encontro marcado com uma mulher com quem conversava há algum tempo pelo Tinder, a plataforma online de relacionamento, mas o local marcado para o encontro e as fotos compartilhadas pela mulher o deixaram desconfiados.

Ele entrou em contato com a polícia e explicou o caso. A polícia, que busca os autores de sete golpes no Tinder somente neste ano, resolveu montar uma campana com a ajuda da vítima.

O local escolhido foi a Parada de Taipas, em Pirituba. Eles seguiram em dois carros, com a vítima sempre conversando com a mulher do encontro, e quando chegaram ao local, apenas um carro encostou. O outro ficou mais afastado.

Neste momento, dois homens armados saíram da mata e um deles apontou a arma para o carro, onde estava apenas um policial, que reagiu e baleou um dos suspeitos, que morreu. O outro, também ferido, fugiu, mas depois foi encaminhado ao hospital da Vila Nova Cachoeirinha pelos moradores.

Segundo o delegado Denis Camargo , que atendeu ao caso, a polícia desconfiou porque há pelo menos dez vítimas do ‘golpista do Tinder’ somente na zona norte de São Paulo. Todas elas, de acordo com ele, foram levadas para cativeiros em comunidades da região e obrigadas a fazer transferências por PIX. Pelo menos em três desses casos, a vítima foi executada pelos assaltantes.

Somente neste ano, já foram registrados sete casos.

Golpe em homossexuais

Também pelo Tinder, outro golpista usava a plataforma de relacionamento para extorquir homossexuais. como João Witor Gomes, de 20 anos, usava o Tinder para se aproximar de homens de meia-idade casados para se envolver com ele e depois chantagear com ameaças de revelar sua homossexualidade para a família. Ele foi preso pela polícia do Distrito Federal.