Relembre o caso da mãe que foi presa por torturar filha de 7 anos com cabo de extensão

Em 2020, uma mulher de 25 anos havia sido presa após filmagens mostrarem ela agredindo a filha de sete anos com fio de extensão. Caso ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O registro foi feito pelo ex-marido da suspeita, que também foi preso. Informações são do G1.

A mulher perguntava a filha sobre ela ter pegado algo dela sem permissão, como é registrado no vídeo.

Ao se recusar responder, a criança é agredida em seguida com tapas e fios de extensão.

De acordo com o policial que atendeu a ocorrência, a mulher se referia a preservativos que a filha encontrou na casa e usou para brincar. A defesa revelou que as agressões foram incitadas pelo ex-marido.

“A criança também foi agredida com socos na cabeça e estava com sangramento na boca e no nariz. Inicialmente, ela nos relatou que já tinha sido agredida outras vezes pela mãe, mas depois de ter contato com familiares disse na delegacia que as agressões aconteceram pela primeira vez”, contou o cabo da PM, José Fernandes.

De acordo com a Polícia Militar, o registro havia sido feio às 12h do dia 13 de abril de 2020. O homem teria usado o vídeo para pressionar sua ex-mulher a reatar o relacionamento. Na época, havia um ano que o casal se separou e o homem era impedido de se aproximar da mulher, que possuía medida protetiva contra ele.

“Ele tem outros dois filhos com a mulher e contou que foi na casa dela entregar um leite para as crianças. Ao chegar no imóvel, flagrou a ex agredindo a filha e fez as imagens para extorqui-la no sentido de reatar o casamento.”

O acionamento

De acordo com o cabo, a polícia foi acionada durante a noite depois que o homem procurou sua ex para pressioná-la.

“Os dois iniciaram uma discussão e ele chamou a PM alegando que estava sendo importunado pela mulher, ela estaria dando chutes no portão da casa dele. Durante o atendimento da ocorrência, questionamos o motivo do desentendimento e o homem mostrou o vídeo”.

Após os dois terem sido presos em flagrante, a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito, ficando sob responsabilidade de um tia posteriormente.

“A tortura é uma modalidade de crime em que pressupomos a prática do ato infligindo um grande sofrimento físico e mental na vítima. Pelas imagens, é possível notar o momento de intenso sofrimento vivido pela criança que era interrogada pela mãe”, disse a delegada da Polícia Civil.

A defesa da suspeita

A advogada da mãe da criança, Edna Maria Oliveira Gomes, contou por telefone que o ex-marido teria incitado a mulher a cometer as agressões.

“Ele já estava fazendo perturbação psicológica com ela e ao perceber que estava corrigindo a criança, passou a incitar as agressões. Ele fez isso para usar as imagens com o intuito de chantageá-la para que eles reatassem o relacionamento.”

A advogada ainda defendeu que a mulher não havia percebido que estava sendo filmada, pois corrigia a criança por ter levado preservativo da rua para casa.