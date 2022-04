Jovem culpado de assassinar criança é morto por grupo de detentos nos Estados Unidos

Um homem condenado por assassinar uma criança foi morto por um grupo de outros detentos. Crime ocorreu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Informações são do Newsweek.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública da Carolina do Norte (NCDPS, sigla em inglês), Semajs Short, 24, foi atacado por outros detentos na Bertie Correction Institution, em Windsor, na tarde da terça feira (29) de março.

O NCDPS comunicou que Short foi atacado em uma área habitacional dentro da prisão: “Os socorristas das prisões realizaram medidas para salvar vidas até que os paramédicos locais chegaram e trabalharam para ressuscitar o infrator.”

O comunicado de imprensa do NCDPS disse que Short foi declarado morto pelos paramédicos por volta das 14h37.

“Três outros infratores ficaram feridos durante o ataque em grupo e foram levados para uma instalação médica externa para tratamento de ferimentos sem risco de vida”, acrescentou.

Investigação do incidente

De acordo com o Newsweek, os funcionários da prisão colocaram a instalação em bloqueio enquanto os investigadores trabalhavam para descobrir como o ataque aconteceu. Nenhum agente penitenciário ficou ferido no ataque.

Um porta-voz do NCDPS contou que está cooperando totalmente com a investigação e pretende aplicar os processos contra qualquer infrator envolvido no ataque.

Short foi condenado por assassinato em segundo grau no condado de Halifax, em 3 de abril de 2017. Ele cumpria uma sentença de 31 anos. O NCDPS disse que Short foi projetado para ser libertado da prisão em 7 de maio de 2042.

De acordo com a WFLA-TV, uma afiliada da NBC , Short se declarou culpado de matar uma menina de 2 anos quando tinha 17 anos.

Outros homicídios dentro das prisões estadunidenses

A Prison Policy Initiative informou que os dados mais recentes mostram que o número de homicídios nas prisões atingiu um recorde de 120 mortes no ano de 2018.

Foi dito que a taxa de homicídio nas prisões estaduais é 2,5 vezes maior do que na população dos EUA em geral, quando ajustada por idade, sexo e etnia.

Segundo a organização, a taxa de homicídios foi a mais alta para pessoas encarceradas com 55 anos ou mais. Eles eram duas vezes mais propensos a morrer por homicídio do que qualquer pessoa de 25 a 44 anos.

No início de março, um ex-detento no corredor da morte no estado de Washington foi morto na prisão, segundo autoridades estaduais.

Dayva Cross, de 62 anos, foi encontrado morto em um chuveiro na Penitenciária Estadual de Washington, como relata o Union-Bulletin.

Um porta-voz do Departamento de Correções do Estado de Washington disse que uma investigação sobre a morte foi iniciada e que os funcionários da prisão estão trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia de Walla Walla.

Cross havia sido condenado à morte pelos assassinatos de sua esposa e duas enteadas em 1999 em King County, Washington, em 2001.