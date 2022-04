Mulher fala sobre episódio de racismo em que tomou socos e joelhadas de moradora em bairro nobre de São Paulo

Ao esperar por um carro de aplicativo, a cozinheira Eliane Aparecida, 42, passou por um episódio de racismo. Com a espera do veículo na rua Oscar Freire, bairro nobre em São Paulo, em frente ao prédio onde trabalhava havia mais de seis anos, uma moradora passou e a agrediu com socos e joelhas, após insultá-la de “negra e esquisita”. Isso aconteceu em outubro do ano passado. Informações são da Universa.

Após cinco meses, as imagens vieram a público no dia 1 de abril, depois que a Justiça concedeu o pedido da defesa para obter as gravações da câmera de segurança do prédio. Nos registros, Eliane tenta evitar que sua agressora, Patrícia Brito Debatin, fuja sem punição.

Para a Universa, Eliane relatou que, naquele momento, queria fazer Patrícia entender o quão as palavras a machucavam, além de dar um basta no racismo.

“Eu tentei explicar que o que ela estava fazendo era um crime e que estava me fazendo mal. Ela tentou me convencer que não era racismo e tinha amigas negras. E dizia que eu só queria causar, queria o dinheiro dela”, contou.

“Quando decidi falar com ela, eu não tinha esse sentimento de dizer ‘chega’, eu queria dizer que eu não poderia passar por aquilo. Perdi meu filho recentemente e só queria evitar mais aquela dor. Eu não tinha condições”, continuou.

Marcas pela perda de um filho

A cozinheira contou que havia perdido um filho de 22 anos há menos de dois anos, em um acidente de trânsito, em dezembro de 2020. O rapaz teria sido atingido por um veículo em que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

“Após a morte dele, tentei voltar a me reconstruir. Todos os dias, eu acordo pelos meus outros dois filhos. Tenho um propósito de vida, todos os dias junto forças para estar de pé, junto muitas energias para fazer os pratos que faço com amor. Então, eu não tinha condições para lidar com mais aquilo”, disse ela.

Momento em que a agressão aconteceu

No dia em que Eliane foi agredida por Patrícia, ela deixava o prédio onde trabalhava para voltar ao seu lar, no bairro Ipiranga, localizado na Zona Sul de São Paulo.

“Não tinha o costume de ficar naquele banco. Sentei ali para aguardar o carro e ela já me abordou. Em um primeiro momento, tentei ignorar e fingir que não escutei, mas ela continuou dizendo ‘que negra esquisita’ e perguntando o que eu estava fazendo ali e onde eu trabalhava”, contou.

Ao se indignar com o racismo de Patrícia, a cozinheira impediu que a moradora acessasse o elevador do edifício.

“Então, ela me empurra e eu digo que, agora, ela havia cometido dois crimes [injúria racial e agressão física] e que eu chamaria a polícia. A partir daí, ela puxa meu cabelo e começa a me agredir, com chutes e joelhadas”, relatou.

Patrícia só parou com as agressões quando o zelador do prédio interferiu.

“Quando ela vê que chegaram muitas pessoas, tentar contornar a situação. Fala que não fez nada e me pede desculpas. Mas naquele momento, eu já não conseguia mais ouvir a voz dela, era como se fossem facadas e eu pedi para ela sair dali”, falou Eliane, que fez o boletim de ocorrência logo em seguida, sendo encaminhada ao exame de corpo e delito.

Aquela não seria a primeira vez que Eliane havia visto Patrícia no prédio. Ela contou que já a encontrou outra vez e a moradora lhe deu um olhar ‘feio’, mas a cozinheira deixou passar.

Históricos de racismo

“A gente nasce negro, sofre muitos racismos, mas a gente não sabe e nem percebe. Quando começamos a ter informação, percebemos que uma pessoa negra normalmente sempre sofre racismo. Mas eu nunca havia sofrido um nível de violência como o desta situação”, contou Eliane.

A cozinheira relatou que após de sofrer episódio de agressão, havia se sentido culpada.

“Fiquei pensando onde falhei, se eu deveria mesmo ter sentado naquele banco para pedir o carro. Senti que tinha feito algo. Mas eu estava ali só existindo, essa é verdade”, desabafou.

Hoje, a cozinheira sente muita dificuldade devido ao trauma e só entra nos prédios onde trabalha acompanhada pelos clientes, além de evitar ficar sozinha no ambiente.

Desenrolar do caso

O advogado Theodoro Balducci entrou com uma representação criminal logo após receber as gravações no dia 23 de março. A representação criminal é por lesão corporal, podendo gerar pena de três meses a um ano de detenção, além da injúria racial, que prevê de um a três anos de reclusão. Há também a possibilidade de buscar uma reparação civil por dano moral.

“A Eliane já tinha o boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito, mas decidimos esperar as imagens, que são muito impactantes e exorbitantes, para a partir delas fazer o pedido de representação. Com o que ela narrou já seria suficiente para iniciar o processo, mas evidentemente preferimos aguardar porque as imagens bastam por si mesmas”, relatou o advogado.

“Ninguém nasce racista, as pessoas nascem em uma cultura racista e têm esse tipo de comportamento. Mas o bem é maioria. Acredito na transformação das pessoas”, finalizou Eliane ao mencionar que acredita no diálogo como forma de educação.